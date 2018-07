bij deze hitte: verantwoord (bier)drinken 05 juli 2018

02u51 0 Leuven Bij deze temperaturen geldt: genoeg drinken. Zowel op de weide als campings wordt gratis drinkbaar kraantjeswater voorzien. Maar een festival blijft natuurlijk een festival... Daarom zetten het Leuvense AB InBev en Rock Werchter deze editie volop in op alcoholvrij bier. Aan alle drankenstanden zal Jupiler 0.0% verkrijgbaar zijn, een primeur.

"We willen hiermee een alternatief bieden en verantwoord drinken promoten", zegt Jean-Jacques Velkeniers, president van AB InBev in West-Europa. "Om de introductie van Jupiler 0.0% kracht bij te zetten, daagt 's werelds leidinggevende brouwer met hoofdvestiging in Leuven de doorwinterde Werchterse festivalganger uit het gewone pintje van het alcoholvrij te onderscheiden.





"In het kader van ons partnership met Rock Werchter vindt er zowel op het festivalterrein als -camping een 'blinde proefactie' plaats. Aan een mobiele tapinstallatie met dubbele tapkraan kunnen de festivalbezoekers blind een gewone Jupiler en de alcoholvrije variant proeven. Bierambassadeurs leggen ondertussen het unieke brouwproces van Jupiler 0.0% uit dat ervoor zorgt dat zowel de smaak als het karakter van bier behouden blijven, maar dan zonder alcohol."