Big Bill in café Paradox Bart Mertens

16 november 2018

17u00 0 Leuven De legendarische Big Bill staat morgen zaterdag op het podium in café Paradox op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. “Omdat mijn vrouw 60 jaar jong is geworden”, aldus bassist Jean Vandooren die al vele jaren aan de zijde van Big Bill op het podium staat.

Het gebeurt lang niet meer elke dag, maar als het gebeurt dan is het een belevenis: een optreden van de Leuvense blueslegende Big Bill. Op zaterdag 17 november is het nog eens zover en daar zullen de fans bijzonder blij mee zijn. “We treden op in café Paradox op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo”, zegt Jean Vandooren, al vele jaren de trouwe bassist van de groep. “Mijn vrouw is 60 jaar jong geworden. Dat is een mooie reden om nog eens op te treden. We doen dat niet zo vaak meer, maar we genieten er nog elke keer van.”

Libertadfeesten

Enkele jaren geleden leek het snel bergaf te gaan met blueslegende Big Bill. De Leuvenaar die een hit scoorde met ‘Ene me hesp en ene me kees’ kreeg medische problemen en moest zelfs enkele keren een optreden staken. De tijd van zorgen over zijn gezondheid is ondertussen gelukkig achter de rug. De Leuvense groep staat weliswaar niet vaak meer op het podium maar enkele keren per jaar geven ze nog het beste van zichzelf, ondanks hun gezegende leeftijd. Zo zijn de Libertadfeesten bijvoorbeeld een jaarlijkse afspraak. Ook voor de 20ste verjaardag van café ’t Werrek in Wijgmaal was Big Bill van de partij. Voor die gelegenheid haalde Big Bill het bekende nummer ‘Pirre for president’ nog eens uit de kast. Of dat tijdens het optreden in café Paradox ook het geval zal zijn, valt nog af te wachten. In café Allee op de Oude Markt in Leuven wil Big Bill ook nog wel eens opduiken, meestal aan de toog, maar soms ook op het podium, bijvoorbeeld op de Jaarmarkt.