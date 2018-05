Big Bill gesmaakte gast op Libertadfeesten 14 mei 2018

Café Libertad in de Muntstraat in Leuven liep zaterdag helemaal vol voor het optreden van Big Bill. Gezien de drukte moesten sommige fans zelfs een plekje op het terras zoeken. De Leuvense blueslegende slaagde er al snel in om het publiek in te pakken met zijn gekende klassiekers. De 67-jarige Big Bill, Armand Hombroeckx in het dagelijkse leven, treedt al meer dan dertig jaar op op de Libertadfeesten. Ook op de 33e editie was dit het geval. Ondertussen zitten de Libertadfeesten op kruissnelheid. Maandag staan De Sprekende Ezels op het programma en donderdag is het de beurt aan Gert. Vrijdag om 21 uur is het dan weer Veteranennacht.





Meer info: www.libertad.be (ADPW)