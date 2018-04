Bierliefhebbers likken schuim van lippen INNOVATION BEER FESTIVAL TRAPT DRIE WEEKENDS VOL GERSTENAT AF ANDREAS DE PRYCKER

16 april 2018

02u32 0 Leuven Bierliefhebbers konden het afgelopen weekend hun hartje ophalen tijdens het Leuven Innovation Beer Festival in De Hoorn aan de Vaartkom. Het was meteen de start van drie opeenvolgende bierweekends. Daarmee wil de stad Leuven laten zien dé bierstad van België te zijn.

"Het eerste luik van drie beerweekends legt de focus op innovatie", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Zestien internationale innovatieve 'craft brewers' van over heel de wereld zakten af naar De Hoorn. 'Craft beers' zijn de laatste jaren aan een serieuze opmars bezig. Organisator-brouwer Hof ten Dormaal selecteerde verschillende ambachtelijke brouwers uit heel de wereld. Op de affiche stonden onder meer Red Button Brewery uit Rusland, Pen Druid uit de Verenigde Staten en Pühaste uit Estland. Ook drie Belgische brouwerijen tekenden present. Naast het al eerder vernoemde Hof ten Dormaal waren ook Brussels Beer Project en 'T Hofbrouwerijke uitgenodigd.





Hele maand

Volgend weekend is het nieuwe Food & Hops aan de beurt in het Comeniusgebouw. "Het evenement wil het perfecte huwelijk zijn tussen gastronomie en bier. Smaak en beleving staan centraal. Met namen zoals Lieven Demeestere (Arenberg), Bart Tastenhoye (Taste), Niels Brants (Essenciel), Bart Springael & Jos Crabbé (Trente) en Peter Van Der Staey (Het Kookpunt) op de affiche zit dat wel goed. Zuut zorgt oveirgens voor het perfecte dessert. Daarnaast zorgen de beste kaasmeesters van het land, Elsen en Van Tricht, voor een enorme selectie bijzondere kazen. Tot slot is er op zaterdag 28 en zondag 29 april het welbekende Zythos Bierfestival met meer dan 100 brouwers en zo'n 500 bieren voor de liefhebbers."





City Beer Golf

Leuven manifesteert zich meer en meer als dé bierstad. "We schakelen inderdaad een versnelling hoger en promoten Leuven nog meer als de enige echte stad van het bier", klonk het al eerder bij Kris Peeters, coördinator van vzw Leuvenement.





Behalve de bierweekends zijn er brouwerijbezoeken, bierproeftoeren, brouwerijfietstochten of de zogenaamde City Beer Golf en City Beer & Chocolate Golf. Bij die laatste optie van de vier neemt een gids je mee naar vier bijzondere trekpleisters in Leuven voor een spelletje golf. Tussendoor hou je halt aan drie gezellige biercafés voor een proeverij.





Meer informatie is terug te vinden op http://visitleuven.be/nl/city-beer-golf.