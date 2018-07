Bierbeek huldigt eeuwelinge 05 juli 2018

02u25 0

Bierbeek is een eeuweling rijker. Bernardine Stas werd onlangs gehuldigd in woonzorgcentrum D'Eycken Brug. De kranige dame woonde voorheen aan de Oudebaan, aan het gedeelte Spaanse Kroon, tussen Leuven en Bierbeek. Sinds enige tijd is Bernardine echter een gelukkige bewoonster van het woonzorgcentrum.





(ADPW)