Bier boven op Zythos 28 april 2018

Zythos vzw organiseert dit weekend voor de vijftiende keer het Zythos Bierfestival. Op 28 en 29 april worden in de Brabanthal in Leuven 88 standen bemand door 100 Belgische brouwerijen en bierfirma's. Samen bieden zij meer dan 500 bieren aan die de bezoekers kunnen proeven.





Zoals ieder jaar kunnen de bezoekers genieten van gekende klassiekers maar ook nieuwe bieren ontdekken. "We mogen dit jaar bezoekers ontvangen uit alle Europese landen maar ook uit Brazilië, China, de Verenigde Staten, Australië, Canada en zelfs Japan. Het Zythos Bierfestival is dus niet alleen het moment om te genieten van een uitgebreid aanbod aan Belgische bieren, maar ook de uitgelezen kans om ervaringen te delen met bierliefhebbers van over de hele wereld", aldus voorzitter Freddy Van Daele die gisteren op de openingsreceptie in De Hoorn een cheque van 4.000 euro mocht overhandigen aan het Kinderkankerfonds Leuven.





Per teruggegeven glas op het Zythos Bierfestival 2017 schenkt Zythos ook 1 euro aan het Kinderkankerfonds Leuven. (BMK)