Bieke Verlinden (sp.a) haalt uit naar John Crombez “Wat is de volgende stap? Zijn we dan ook voor verplichte abortus?” Bart Mertens

23 januari 2019

11u00 0 Leuven De Leuvense schepen Bieke Verlinden (sp.a) fronst naar eigen zeggen haar wenkbrauwen over het voorstel van sp.a-voorzitter John Crombez om in bepaalde gevallen anticonceptie voor drugverslaafde moeders tijdelijk te verplichten. “Mag ik vragen aan onze voorzitter wat de volgende stappen zijn? Wat als de anticonceptie faalt…zijn we dan ook voor verplichte abortus?”, aldus Bieke Verlinden.

John Crombez lanceerde zopas een atypisch voorstel voor sp.a. De nationale voorzitter meent dat het mogelijk moet zijn om in bepaalde gevallen anticonceptie voor drugsverslaafde moeders tijdelijke te verplichten. In eigen rangen krijgt Crombez kritiek op die uitspraak. De Leuvense schepen Bieke Verlinden (sp.a) stelt zich bijvoorbeeld grote vragen. “Dit doet mijn wenkbrauwen stevig fronsen”, schrijft ze op haar Facebook-pagina. “We mogen als samenleving -en zeker als socialistische partij- niet blind zijn voor de ontzettend kwetsbare situaties waarin kinderen geboren worden. Een kinderwens van ouders die in een schrijnende situatie van verslaving leven is geen evidentie. Uiteraard wekt dat mijn bezorgdheid, zowel voor het kindje dat in een buik vol gevaren aan het groeien is als voor de impact van een zwangerschap op de aanstaande moeder en haar gezondheid. Voorlichting en bescherming zijn steeds op hun plaats maar dat vraagt een vertrouwensband die veelal ontbreekt.”

Leuven Reddingsboei

Niet zelden is een kind voor koppels die in moeilijke omstandigheden leven als het ware een reddingsboei. Schepen Verlinden erkent dat het geen reden is om voor een kind te gaan maar vraagt zich wel af waar we als maatschappij tekort zijn geschoten in die gevallen.

Nu lijken alle drugsverslaafde ouders wel slechte ouders Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

“We moeten ons als maatschappij afvragen hoe we de band kunnen herstellen. Het verplichten van anticonceptie is, los van het feit dat het tegen de mensenrechten indruist, toegeven van ons eigen falen en meteen het opgeven van een jonge vrouw die niet te moeite blijkt om in te investeren. Mag ik vragen aan onze voorzitter wat de volgende stappen zijn? Wat als de anticonceptie faalt…zijn we dan ook voor verplichte abortus? Is het misschien de bedoeling om het debat uit te breiden naar verplichte euthanasie wanneer je in een uitzichtloze en kwetsbare situatie leeft? Neen, beste voorzitter, je zit er naast. Investeren in mensen is iedere vorm van waardigheid vooropstellen en blijven investeren in vertrouwen. Nu lijken alle drugsverslaafde ouders wel slechte ouders en dragen alle kinderen die in zo’n situatie geboren zijn een stigma van ‘ongewenst’. Daar ga ik helemaal niet mee akkoord. De cruciale rol van hulpverleners en brugfiguren gaat ver. Zij moeten over voldoende tijd en middelen beschikken om verder dan informeren ook te begeleiden in de relatie. Zou het in dit debat trouwens niet interessanter zijn om over gratis anticonceptie te spreken?”