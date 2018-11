Bieden op gesigneerd shirt van Dries Mertens Opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag Bart Mertens

22 november 2018

19u10 0 Leuven Afgelopen zondag werd in café Pigeon d’Or te Leuven een bingonamiddag georganiseerd ten voordele van Rode Neuzen Dag. De hoofdprijs was een gesigneerd shirt van de Leuvense voetbaltrots Dries Mertens en dat wordt door de winnaar nu geveild voor het goede doel.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een shirt van de Italiaanse eersteklasser Napoli en niet om een shirt van de Rode Duivels. De winnaar van het shirt besloot spontaan om dit shirt te verkopen aan de hoogste bieder ten voordele van het goede doel. Deze actie loopt tot nu zaterdag. Om 19.30 uur wordt het hoogste bod bekend gemaakt in café Pigeon d’Or. Momenteel is het hoogste bod 550 euro. Een hoger bod uitbrengen kan in het bekende Leuvense café. De uiteindelijke opbrengst gaat integraal naar de actie Rode Neuzen Dag. “Een pluim voor de Leuvenaars met het hart op de juiste plaats”, klinkt het bij café Pigeon d’Or.