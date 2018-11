Bewoonster jaagt dieven weg KAR

25 november 2018

12u14 0

In een woning in de Waversebaan in Heverlee is zaterdag ingebroken geweest. De bewoonster was een kwartiertje weggeweest, maar toen ze terug thuiskwam zag ze drie mannen aan haar voordeur staan. Ze claxonneerde waardoor het drietal opgeschrikt werd en de vlucht nam in de richting van Leuven. De inbrekers waren er echter in geslaagd om op korte tijd in te breken via een raam aan de achterzijde van de woning en het huis te doorzoeken. Ze gingen aan de haal met juwelen. De politie deed onderzoek in de buurt maar kon het drietal niet meer aantreffen. Er werd proces-verbaal opgesteld.