Bewoners Stapelhuisplein schieten zomaar met alarmpistool ADPW

27 februari 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de omgeving van het Stapelhuisplein in Leuven opgeschrikt door geweerschoten. Ongeruste buren zagen in de vroege uren hoe twee mannen op het terras van een appartement stonden en met een handvuurwapen schoten. De Leuvense politie nam geen enkel risico en kwam met verschillende patrouilles ter plaatse. Het tweetal werd uit het appartement op het Stapelhuisplein gehaald en het bleek al snel om een vrij verkrijgbaar alarmpistool te gaan. Het wapen werd in beslag genomen en het parket werd verwittigd.