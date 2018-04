Bewoners Riddersstraat niet te spreken over paaltjes 25 april 2018

02u51 82 Leuven De bewoners van de Riddersstraat zijn niet te spreken over een verkeersingreep in hun buurt. Op de hoek van de Brouwersstraat met de Tessenstraat en de Fonteinstraat werden paaltjes geplaatst met drukker verkeer tot gevolg in de Riddersstraat.

Wat hier niet meer rijdt, zal elders rijden... het is ondertussen een klassieker van burgemeester Louis Tobback (sp.a) als het over autoverkeer gaat en bovendien is het de naakte waarheid. De oneliner van de Leuvense burgemeester is zeker van toepassing in de buurt van de Brouwersstraat en de Riddersstraat. Een tiental gezinnen van de Brouwersstraat vroeg het stadsbestuur om hun straat af te sluiten met paaltjes. Die ingreep had uiteraard gevolgen voor de omliggende straten met de Riddersstraat op kop. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat er klachten zouden volgen. Ondertussen is er zelfs al een petitie overhandigd aan de stad die werd ondertekend door een honderdtal bewoners uit de buurt. "De vrij rustige Brouwersstraat wordt nu nog rustiger terwijl de al drukke Riddersstraat nog drukker wordt", klinkt het bij de bewoners. "Soms ontstaat er een file vanaf de Blauwe hoek aan de Brusselsestraat tot aan de verkeerslichten op de hoek van onze straat. De Riddersstraat is sinds enkele maanden een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor auto's, maar fietsen rijden er wel in twee richtingen. Die moeten nu laveren tussen de stilstaande auto's en nemen dan noodgedwongen hun toevlucht tot het voetpad. We vragen om deze beslissing snel ongedaan te maken of om begeleidende maatregelen", klinkt het. (BMK)