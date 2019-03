Bewoners doen inbreker schrikken ADPW

06 maart 2019

Een onbekende man die dinsdag om 18 uur wilde inbreken in een woning in de Oude Rondelaan is door de bewoners op heterdaad betrapt. De kerel, gekleed in een zwarte sweater, was bezig met het rolluik van het keukenraam te forceren. De bewoonster hoorde dat lawaai en klopte op het raam om duidelijk te maken dat er iemand thuis was. Daarop zette de inbreker het op een lopen. Een zoekactie van politieploegen in de buurt leverde niets op.