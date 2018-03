Bewoners Borstelsstraat ontgoocheld over omkeren rijrichting 24 maart 2018

02u28 0 Leuven Enkele bewoners van de Borstelstraat in Kessel-Lo zijn bijzonder ontgoocheld over de beslissing van de stad Leuven om de rijrichting in de straat om te keren zonder aanvullende maatregelen in te voeren. "De straat is gevaarlijker dan ooit, zeker voor zwakke weggebruikers."

Het Leuvense stadsbestuur besloot enkele maanden geleden om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Borstelstraat in Kessel-Lo. Die beslissing werd al snel onthaald op protest door bewoners van de Beosierlaan want het sluipverkeer verplaatste zich simpelweg volgens het actiecomité. Het stadsbestuur voerde tellingen uit en beloofde snel een oplossing. Die kwam er zopas met het besluit om de enkele richting te behouden maar dan wel in de omgekeerde rijrichting. Zoals te verwachten viel, komt er ook protest op deze beslissing, deze keer vanuit de Borstelsstraat.





"Dit is een eenzijdige beslissing van het stadsbestuur. Dit is een gemiste kans om een constructief overleg op te starten en vooral een gemiste kans om eindelijk een duurzame veilige verkeersoplossing voor iedereen te vinden", zeggen Nadja Willekens en Pascal Meyers die in de Borstelstraat wonen.





De bewoners van de Borstelsstraat zien nog meer problemen opduiken door het omkeren van de rijrichting.





Meer sluipverkeer

"Ten eerste zegt de dienst Mobiliteit zelf dat er meer sluipverkeer wordt aangetrokken", klinkt het ontgoocheld. "In dit voorstel zal er zeker in de avondspits een sluiproute ontstaan richting Diestsesteenweg via de Beosierlaan. Daarnaast blijft er een parallelle sluiproute bestaan voor de Diestsesteenweg via de Kortrijksestraat waardoor het statuut van fietsstraat niet verantwoord is. In de ochtendspits zal het sluipverkeer richting de Gemeentestraat nog meer aangetrokken worden. Bovendien vrezen we dat het aantal parkeerplaatsen in de Borstelsstraat zal dalen van 20 naar 8. Tot slot vrezen we voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het voorstel dat ons nu wordt opgedrongen, maakt de Borstelsstraat gevaarlijker dan ooit. Het college gaat met deze beslissing trouwens in tegen het advies van hun eigen experts. We dringen aan op nieuw overleg in samenspraak met wijkcomité KorBeo."





Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) was niet bereikbaar voor commentaar. (BMK)