Bewoners blussen rook in fietsenstalling ADPW

08 januari 2019

17u41 0

De Leuvense brandweer rukte dinsdagmiddag omstreeks 12.45 uur uit naar de Brabanconnestraat in Leuven omdat er volgens de binnengelopen melding een gebouw in brand stond. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek het om een fietsenstalling te gaan die onder de rook stond. De brandweer hoefde echter niet in actie te treden, aangezien de bewoners het beginnende vuur zelf hadden kunnen doven.