Bewoner oog in oog met inbrekers

15 februari 2019



Een Leuvenaar stond donderdagmiddag in het Refugehof oog in oog met inbrekers. Hij verliet voor enkele minuten zijn appartement en liet hierbij de deur op een kier. Toen hij terug bij zijn appartement kwam, zag hij iemand in de gang staan die in een vreemde taal iets riep over politie en gebaarde dat de bewoner moest blijven staan. Meteen kwamen twee andere mannen uit het appartement en het drietal zette het op een lopen. Ze sprongen in hun vluchtauto die in de buurt stond en reden met gierende banden weg. De bewoner had al snel door dat het inbrekers waren en verwittigde de echte politie. Het drietal kon niet meer aangetroffen worden in de buurt. De inbrekers hadden niet genoeg tijd om iets buit te maken. De Leuvense politie stelde een proces-verbaal op.