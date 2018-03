Bewoner duwt smeulende droogkast lift in 26 maart 2018

02u24 0

Een bewoner van een appartement op het Engels Plein in Leuven merkte vrijdagavond een brandgeur op in zijn droogkast. De man sleurde de droogtrommel meteen de lift in. Op het gelijkvloers trok hij het toestel op de stoep. Net op tijd, want de droogkast vloog uiteindelijk in brand. De brandweer kwam ter plaatse, maar de eigenaar had de droogkast al geblust met enkele emmers water. (KAR)