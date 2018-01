Bewegen op Verwijzing richting duizendste deelnemer 30 januari 2018

Het project Bewegen Op Verwijzing stimuleert mensen om meer te bewegen. Met een verwijsbrief van de huisarts op zak, deden ondertussen bijna 1.000 Leuvenaars een beroep op een Bewegen Op Verwijzingscoach. Die coach helpt hen op eenvoudige manieren meer beweging in te bouwen in hun dagelijkse leven.





Door het succes van het project in Leuven beslisten ook buurgemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee, Lubbeek, Rotselaar en Herent om Bewegen Op Verwijzing uit te rollen. Het concept is eenvoudig: de coach helpt mensen op weg naar een actiever leven door een beweegplan op maat op te stellen. "Bewegen kan zo veel meer zijn dan een duur fitnessabonnement nemen", zegt coach Hannah Aerden. "Er zijn vier contexten van beweging: thuis, in je vrije tijd, op je werk of via actieve verplaatsingen. Je kan bijvoorbeeld eens de fiets nemen naar het werk in plaats van de auto, de trap in plaats van de lift, rechtstaand werken aan je bureau, lid worden van een wandelclub, en ga zo maar door." (ADPW)