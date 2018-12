Bevoegdheden gedeputeerden zijn verdeeld Bart Mertens

07 december 2018

16u35 0 Leuven De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in haar eerste zitting de bevoegdheden verdeeld onder de vier gedeputeerden Bart Nevens, Tom Dehaene, Ann Schevenels en Monique Swinnen.

De nieuwe beleidsploeg van de provincie Vlaams-Brabant spreekt duidelijke ambities uit: “De provincie moet de stille kracht zijn die lokale projecten ondersteunt en dat extra duwtje in de rug geeft. Tegelijkertijd zullen we op sommige domeinen ook daadwerkelijk de actieve rol als streekmotor verder blijven opnemen. Op die manier willen we het groene en Vlaamse karakter van onze provincie bewaren en versterken”, zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens.

Dierenwelzijn

Nevens (N-VA) neemt onder meer Onderwijs, Communicatie, Wonen, Milieu en Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Personeel voor zijn rekening. Tweede gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) kreeg onder meer Erfgoed, Mobiliteit en Internationalisering toebedeeld. Voor Ann Schevenels van Open Vld is Economie en Innovatie, Ruimtelijke planning, Provinciedomeinen en Recreatie weggelegd. Monique Swinnen (CD&V) tot slot zal zich bekommeren om onder meer Toerisme, Streekproducten, Landbouw en Financiën. Zij wordt vanaf 1 januari 2021 vervangen door Gunther Coppens van N-VA.