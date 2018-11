Betrapte bromfietsdief zet het op een lopen Andreas De Prycker

07 november 2018

Een getuige merkte woensdagmorgen even voor 7 uur hoe een man van vooraan in de twintig op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo een geparkeerde bromfiets probeerde stelen. De onbekende had de bedrading van de bromfiets al blootgelegd. Toen hij door de getuige werd aangesproken, zette hij het op een lopen.