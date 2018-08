Betaalbaar wonen-project Klein Rijsel vordert goed 17 augustus 2018

02u28 0 Leuven "Meer inzetten op innovatieve woonvormen om de druk op woningmarkt te verlichten!" Dat zegt schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die gisteren een bezoek bracht aan de werf van woonproject Klein Rijsel.

In veel Vlaamse steden is er een grote druk op de woningmarkt waardoor de prijzen jaar na jaar blijven stijgen. Leuven is één van die steden, zo blijkt uit de cijfers. Vooral huizen zijn bijzonder duur in de Dijlestad terwijl de gemiddelde prijs voor een appartement stilaan is gestabiliseerd. Om oplossingen te vinden voor 'duur wonen' in Leuven zijn innovatieve antwoorden nodig volgens Ridouani. Het nieuwe woonproject Klein Rijsel, langs de spoorweg tussen het Provinciehuis en de Tiensesteenweg, is volgens Ridouani een deel van de oplossing.





Spaarpotje

"Er worden 22 budgetwoningen (30 % goedkoper dan de marktprijs, nvdr) en 45 sociale woningen gerealiseerd", aldus Mohamed Ridouani. "De budgetwoningen worden verhuurd aan jonge alleenstaanden en koppels die te veel verdienen om recht te hebben op een sociale woning, maar te weinig om te kopen. In de formule van budgetwoningen legt het AGSL een spaarpotje aan van 125 euro per maand. Als de huurders binnen de drie jaar beslissen om een woning in Leuven te kopen, krijgen ze dat spaarpotje terug om de aankoop te financieren. We moeten blijven inzetten op dergelijke concepten. Ik wil ook snel werk maken van 'hamsterwonen'. Daar huur je een woning die je na verloop van tijd kan aankopen. Wat je aan huur betaalde, wordt afgetrokken van de aankoopprijs." (BMK)