Bestuursters lichtgewond na botsing

Huldenberg





Twee bestuursters, 40 en 45 jaar oud en beiden uit Huldenberg, raakten woensdagmorgen even na 8 uur lichtgewond toen ze op de St-Jansbergsesteenweg in Heverlee met mekaar in aanrijding kwamen. Het eerste voertuig vertraagde omdat de wagens voor haar trager gingen rijden. Het tweede voertuig merkte dit niet op en reed achter in op de eerste auto. Geen van beide bestuursters wenste onmiddellijke medische bijstand. De auto's moesten worden getakeld. (ADPW)