Bestuurders onder invloed betrapt ADPW

11 maart 2019

In de Hertogstraat in Heverlee betrapte de politie in de nacht van zondag op maandag een bestuurder met een glas te veel op achter het stuur. Het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken. Later in de nacht werd er op de Tiensesteenweg in Kessel-lo een man door de Leuvense politie tegengehouden die onder invloed van verdovende middelen met de auto reed. Zijn voorlopig rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.