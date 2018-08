Bestuurders naar ziekenhuis na aanrijding 18 augustus 2018

02u31 0

Een 47-jarige vrouw en een 23-jarige man, allebei woonachtig in Leuven, raakten donderdagavond even na 17 uur lichtgewond bij een aanrijding op de Mechelsesteenweg ter hoogte van het Kareelveld. Eén van de twee chauffeurs wilde de steenweg verlaten en het Kareelveld inrijden. Op dat ogenblik kwam de tweede bestuurder uit de tegenrichting aangereden. Beiden kwamen met mekaar in botsing. Eén van de bestuurders moest met een ziekenwagen naar het ziekenhuis worden overgebracht wegens hevige pijn in de nek, de andere ging zijn huisarts raadplegen. Het ongeval zorgde enige tijd voor verkeershinder op de drukke steenweg. De twee voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten worden versleept. (ADPW)