Bestuurders betrapt met glaasje te veel op 26 mei 2018

02u30 0 Leuven Bij een verkeerscontrole donderdagavond en -nacht moesten 84 bestuurders een alcoholtest afleggen. De controles vonden plaats op de Tervuursesteenweg, de Diestsesteenweg en de Naamsesteenweg. Drie bestuurders hadden een glas te veel op (1 alert en 2 Positief).

Daarvan moest één bestuurder, die niet enkel positief testte op alcohol maar ook op drugs, zijn rijbewijs ter plaatse inleveren voor 15 dagen. Er werden ook nog 2 boetes uitgeschreven voor bestuurders die al rijdend telefoneerden, 1 pv voor een chauffeur wiens technische schouwing verlopen was en 1 pv van waarschuwing voor een bestuurder die rondreed met een wagen met defect achterlicht.





Ten slotte werd ook nog een bromfiets voor een maand in beslag genomen toen na controle bleek dat het rijwiel veel sneller reed dan toegelaten. In plaats van de maximale 25 km/uur reed de bromfiets 81 km/uur. Na een maand mag de eigenaar zijn rijwiel terug ophalen om deze vervolgens reglementair te laten afstellen. (ADPW)