Bestuurder wil keren op pechstrook E314 31 maart 2018

Op de E40 Brussel-Luik is vrijdagochtend rond zes uur een gewonde gevallen bij een ongeval waarbij twee wagens betrokken waren. Een man uit heet Luikse Juprelle kwam van de E314 en miste de afrit naar de parking op de E40 in Heverlee. Daarop zette hij zich doodleuk even op de pechstrook en wilde keren. De man werd aangereden in de flank door een andere auto en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen had hij ook een positieve alcoholtest afgelegd, en moest ter plaatse zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.





Beide wagens werden getakeld, maar gezien het vroege uur was er van verkeershinder gelukkig geen sprake. (SVDL)