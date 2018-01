Bestuurder rijdt 99 per uur waar 50 mag 20 januari 2018

02u26 0 Leuven Het anoniem flitsvoertuig op van de Leuvense politie controleerde donderdag op drie verschillende locaties.

In de Frederik Lintstraat, zone 30 km/u, werden omstreeks de middag 75 wagens gecontroleerd. Daarvan reden er 5 te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 62 km/uur. In de Brusselsestraat, waar ook max. 30 km/u mag gereden worden, werden in de vroege namiddag 316 auto's gecontroleerd. Daarvan werden er 33 geflitst. De snelste bestuurder haalde een snelheid van 62 km/u. Tussen 14.30 uur en 15.00 uur werd het anoniem flitsvoertuig opgesteld in de bebouwde kom op de Waversebaan (max. 50 km/u). Daar werden 119 auto's gecontroleerd waarvan er 10 te snel reden. De snelste bestuurder haalde een snelheid van 99 km/u. Toen de man merkte dat hij geflitst was, keerde hij zijn voertuig om uitleg te vragen over de mogelijke gevolgen. De agent die de controle uitvoerde deelde mee dat zijn overtreding in aanmerking komt voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Na contactname met zijn officier werd op diens bevel het rijbewijs van de overtreder ook effectief onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De wagen moest aan kant blijven staan. (ADPW)