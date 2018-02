Bestuurder onder invloed van drugs 06 februari 2018

Maandagochtend even voor 2 uur is een wagen aan de kant gezet in de Schapenstraat in Leuven. De agenten roken onmiddellijk een sterke cannabisgeur toen de bestuurder het raam van de wagen naar beneden deed. De 25-jarige man uit Herent, legde een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bij een fouille werd nog een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. Ook hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)