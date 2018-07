Bestuurder onder invloed van alcohol en drugs 16 juli 2018

De auto van een 32-jarige Pool werd afgelopen weekend in beslag genomen door de politie. De man reed in de Schapenstraat in Leuven bijna in op een politiepatrouille. Die was net bezig met het takelen van een verkeerd geparkeerde wagen. De Pool legde een positieve alcoholtest af en ook de drugstest bleek positief. De dertiger gaf spontaan toe dat hij een dag eerder cocaïne had gebruikt. Bij nader onderzoek bleek de man bovendien niet over een rijbewijs te beschikken. De Pool verklaarde dat hij zijn rijbewijs nog moest behalen in zijn thuisland. De politie bracht de bestuurder over naar het politiekantoor waar hij alle verdere medewerking bleef weigeren. De politie presenteerde hem boetes voor een totaalbedrag van 1.260 euro maar dat kon de Pool naar eigen zeggen niet deren. Hij zou de dag nadien toch vertrekken richting Polen en toonde geen enkele intentie om de boetes de betalen. De politie nam zijn voertuig dan maar in beslag. Pas als alle boetes zijn betaald, krijgt de man zijn wagen terug. (BMK)