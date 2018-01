Bestuurder naar ziekenhuis na botsing 29 januari 2018

Een 52-jarige man uit Kortenberg werd zaterdag even na de middag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op de Den Boschsingel in een aanrijding betrokken raakte. De botsing deed zich voor ter hoogte van de aansluiting met de Brusselsesteenweg. De twee betrokken bestuurders wilden de ring oprijden, maar toen het eerste voertuig afremde net voor het oprijden van de ring, kwam het tot een kop-staartaanrijding. Het aanrijdende voertuig was door de klap niet meer rijvaardig en moest worden getakeld. De gewonde bestuurder klaagde van pijn in de nek en aan de rug. (ADPW)