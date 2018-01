Bestuurder moet achterstallige verkeersbelasting betalen 27 januari 2018

Tijdens een verkeerscontrole aan de Tervuursevest bleek een buitenlandse bestuurder voor 216 euro aan boetes te hebben openstaan. Omdat de man de rekening ter plaatse niet kon betalen, werd zijn auto in beslag genomen. Eén bestuurder reed rond in een auto waarvan de technische keuring vervallen was. De agenten verbaliseerden ook 15 fietsers zonder fietslicht. Tenslotte werd nog een bromfietser zonder rijbewijs aan de kant gezet. Toen de man de controlepost in de verte opmerkte, probeerde hij er vandoor te gaan. Twee motorrijders van de politie konden hem even verder echter al weer aan de kant zetten. (ADPW)