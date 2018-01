Bestuurder legt positieve ademtest af 02u28 0

Tijdens een alcoholcontrole op de Berg Taborweg in Heverlee op woensdagochtend werden 28 bestuurders gecontroleerd. Even voor 10 uur legde één bestuurder een positieve ademtest af. De bestuurder, een 54-jarige man uit Holsbeek, moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven. Het werd ingehouden voor 6 uur. Daarnaast werden nog tal van inbreuken vastgesteld. Een wagen die niet gekeurd was, werd door een motorrijder begeleid naar de keuring. Drie bestuurders kregen een onmiddellijke inning omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Tot slot werden nog twee boetes uitgedeeld voor het niet bij hebben van een geldig verzekeringsdocument en een inbreuk op de technische eisen. (ADPW)