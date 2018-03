Bestuurder laat auto achter na ongeval 31 maart 2018

Een bestuurder reed vrijdagochtend rond 7 uur in op een geparkeerde wagen in de Vaartstraat. De man liet zijn auto, die niet meer rijvaardig was, midden op straat staan en zette zijn weg te voet verder. Een getuige belde de politie. Diezelfde getuige duwde met enkele voorbijgangers de achtergelaten auto aan de kant, zodat het verkeer door kon. In de auto vond de politie een omslag met daarin een aanzienlijke geldsom. De auto werd gesleept, net zoals de aangereden wagen die niet meer rijvaardig was. De gevluchte chauffeur, een dertiger uit Wilsele, kon nog niet worden opgespoord. Volgens een getuige was hij onder invloed. Er werd een proces-verbaal voor aanrijding met vluchtmisdrijf opgesteld. (SVDL)