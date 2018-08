Bestuurder knalt met wagen tegen huis 10 augustus 2018

02u46 0

Een 35-jarige man uit Oud-Heverlee is donderdagochtend omstreeks 6.30 uur met zijn rode Kia Picanto tegen de gevel van een woning van de Geldenaaksebaan terecht gekomen. De bestuurder zat gekneld in zijn verhakkelde auto en moest met behulp van de brandweer uit het voertuig worden bevrijd.





De medische diensten kwamen ter plaatse met een ziekenwagen en een MUG-team. De man werd na het toedienen van de eerste zorgen ter plaatse met ernstige verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste toedracht van het ongeval vast te stellen. In het ziekenhuis werden bloedstalen genomen in het kader van controle op aanwezigheid van alcohol of drugs. Ook het gsm-toestel van de bestuurder werd in beslag genomen.





De volledig vernielde auto van het slachtoffer werd getakeld door de sleepdienst. De gevel van de woning was amper beschadigd. Het doorgaand verkeer ondervond voor de duur van de vaststellingen heel wat hinder. Het moest immers beurtelings op één rijbaan worden geleid. Omstreeks 9.30 uur kon het verkeer weer normaal door. (ADPW)