Bestuurder betrapt onder invloed van cocaïne 29 maart 2018

Een patrouilleteam in burger van de Leuvense politie heeft dinsdagavond in de Brusselsestraat een autobestuurder betrapt onder invloed van cocaïne. De 27-jarige Leuvenaar had ook nog een halve gram van het spul op zak. Hij testte ook positief op het gebruik van amfetamines. De man viel op door zijn rijgedrag. Een alcoholtest bleek negatief te zijn. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (KAR)