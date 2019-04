Beschonken studente (19) springt in Dijle ADPW

19 april 2019

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 19-jarige studente in de Dijle gesprongen. Omstaanders verwittigden de politie dat er iemand ter hoogte van de Janseniusstraat in de Dijle stond en er niet meer uit kon. Een politieman kon haar terug op het droge trekken. Al snel bleek haar nachtelijke duik het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Een ziekenwagen kwam ook ter plaatse, maar ze was gelukkig niet gewond of onderkoeld geraakt. Om verdere ongelukken ter vermijden mocht ze in de cel ontnuchteren.