Beruchtste kotbaas voor rechter FAMILIE A. RISKEERT 84.970 EURO ILLEGALE HUUR TE MOETEN TERUGBETALEN KIM AERTS

20 januari 2018

02u28 0 Leuven Leuvens beruchtste kotbazen riskeren in de rechtbank 84.970 euro aan illegale huurgelden te moeten terugbetalen. De familie A. zou tussen 2010 en 2015 kamers hebben verhuurd in een pand in de Maria Theresiastraat terwijl die volgens de Vlaamse Wooncode niet allemaal in orde waren. Het parket vordert eveneens een boete van 12.000 euro voor elk van de drie familieleden.

Het pand waar de rechtszaak om draait is gelegen in de Maria Theresiastraat, nummer 17. Het huis werd door Arnold A. (65) uit Sint-Truiden in 2008 aangekocht. In 2011 werden de eerste inbreuken vastgesteld door de Vlaamse Wooninspectie. Zes van de elf kamers zouden op die moment ongeschikt zijn geweest. "Maar blijkbaar wist men er zelf het fijne niet van dat er werken nodig waren. Dat is nogal moeilijk te geloven als je kijkt naar de naam van de familie en het aantal koten dat zij bezitten, ondertussen ook in Tongeren en Brussel", wist de procureur, die ook verwees naar het aantal processen-verbaal dat de Truiense familie ondertussen al in de bus kreeg. Er werd een herstelvordering geformuleerd en de familie A. beloofde de werken uit te voeren. Maar in 2012 klonk opnieuw hetzelfde liedje. Ondertussen werd het pand opgedeeld in twaalf kamers maar bleek opnieuw dat niet alle kamers in regel waren. Het jaar daarop installeerde A. zelfs 13 studenten in het pand. Opnieuw werden er door de Vlaamse Wooninspecteur inbreuken vastgesteld.





"De hercontroles volgen zich op maar ondanks de uitbreiding blijft het gebouw onvoldoende in orde", ergerde de procureur zich. Hij berekende het minimaal onterecht vermogensvoordeel op basis van de inbreuken tussen 2010 en 2015 en kwam op een bedrag van 84.970 euro. De aanklager eiste ook voor iedere beklaagde, zijnde Arnold A., zijn partner Lizy S. (67) en zoon Manu (36) een boete van 12.000 euro.





Nuanceren

De advocaat van de familie probeerde te nuanceren. "Er zijn problemen geweest, maar wat betreft brandveiligheid, elektriciteit of gezondheid was altijd alles in orde. Er zijn, ook recent, heel wat inspanningen gedaan om alles in regel te stellen", aldus de advocate, die het had over een dwaling gezien de periode. Ze vroeg dan ook om het bedrag van 84.970 terug te schroeven en te kijken naar de effectieve termijn waarin er inbreuken werden vastgesteld. Voor de boete van 12.000 euro elk vroeg de raadsvrouw om dat bedrag met uitstel uit te spreken gelet op de inspanningen die gedaan werden tot op heden. "Het aantal kamers is ondertussen teruggebracht tot negen. Die zijn vergund en gekend bij de stad."





Burgemeester Louis Tobback kan de tel niet meer bijhouden. "Ik denk dat we zo'n 20 à 30 dossiers hebben lopen tegen de familie. We hebben al zoveel koten van hen gecontroleerd maar het is een uitstekende zaak dat er hopelijk eindelijk eens vervolging komt. Misschien kunnen we hen vroeg of laat toch eens manieren leren", reageert Tobback.





"De stad zelf heeft geen schade geleden. Nu is het een zaak van het gerecht", aldus Tobback, die bevestigde dat de stad zich geen burgerlijke partij stelde. De rechter doet een uitspraak op 23 februari.