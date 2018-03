Beruchte kotbazen moeten 60.000 euro winst terugbetalen 17 maart 2018

02u33 0 Leuven Leuvens beruchtste kotbazen Arnold Appeltans (66) en zijn zoon Manu (36) moeten ieder 30.225 euro winst terugbetalen. Het gaat om gelden die verkregen werden uit de verhuur van kamers in een pand in de Maria Theresiastraat.

Tussen 2011 en 2015 werden daar meerdere inbreuken vastgesteld tegen de Vlaamse Wooncode. Op 25 oktober 2011 werden zes bewoonde studio's van de elf ongeschikt verklaard door de stad Leuven. Voor de vijf andere studio's bleef het bij strafpunten. De Limburgse kotbazen breidden het pand eerst uit tot 12 kamers en later zelfs tot 13 kamers. Het is voor die laatste twee periodes waar er tekortkomingen werden vastgesteld dat de familie nu veroordeeld werd. "Zij wisten of behoorden te weten dat de woonentiteiten en kamers niet voldeden aan de in de Vlaamse Wooncode gestelde normen", stelde de rechter.





Voor Lizzy S., de partner van Arnold, werd geen verbeurdverklaring gevraagd. Zij moet wel een boete van 6.000 euro. Ook Arnold en zoon Manu moeten die boete betalen bovenop de verbeurdverklaring. Ondertussen is het aantal kamers teruggebracht tot negen en die zouden momenteel allemaal in regel zijn. (KAR)