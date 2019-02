Beruchte kotbaas riskeert 8.000 euro boete KAR

20 februari 2019

15u46 2

De beruchtste kotbaas van Leuven, Arnold A. (67) uit Sint-Truiden, riskeert in de strafrechtbank een boete van 8.000 euro voor sluikstorten. Hij liet vorig jaar in Leuven in een openstaande garage oude elektrische toestellen en vuilniszakken achter. Hij moest zich daarvoor verantwoorden in de rechtbank maar hij daagde niet op. Vorig jaar nog moesten hij en zijn zoon Manu ieder een winstbedrag van 30.225 euro terugbetalen omdat ze in een pand in de Maria Theresiastraat kamers verhuurden die ongeschikt bleken. Tussen 2011 en 2015 werden daar meerdere inbreuken vastgesteld tegen de Vlaamse Wooncode. Op 25 oktober 2011 werden zes bewoonde studio’s van de elf ongeschikt verklaard door de stad Leuven. Voor de vijf andere studio’s bleef het bij strafpunten. De Limburgse kotbazen breidden het pand eerst uit tot 12 kamers en later zelfs tot 13 kamers. Het is voor die laatste twee periodes waar er tekortkomingen werden vastgesteld dat de familie toen veroordeeld werd. De familie komt wel vaker in opspraak als het om het verhuren van koten gaat. Een tijd geleden raakte eveneens bekend dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt op illegale wijze. De zestiger kent op 20 maart zijn straf voor het sluikstorten.