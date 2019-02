Beroemde Leuvense walvis maakt opwachting in stripverhaal Bart Mertens

19 februari 2019

19u45 0 Leuven De Leuvense uitgeverij Oogachtend pakt uit met een opmerkelijk debuut: ‘De Walvis’. Dat is de debuutnovel van Hanne Dewachter en Frederik Hautain die zopas in Leuven werd voorgesteld. De titel is uiteraard niet toevallig gekozen want ‘De Walvis’ verwijst naar de beroemde Groenlandse walvis die in het Museum voor Dierkunde staat sinds 1880.

In de strip van Dewachter en Hautain is hoofdpersonage Egbert Monk gefascineerd door de walvis maar is tegelijk op zoek naar het wonder van de liefde. “Bij een waarzegster trekt Egbert de kaart van de dood en vervolgens raakt hij het noorden kwijt. Diezelfde nacht wordt hij wakker van een tikkend geluid op zijn slaapkamerraam. Egbert schuift het gordijn opzij en staat plots oog in oog met een walvis die voor zijn raam zweeft. ‘De Walvis’ is een magisch verhaal over durven geloven in het onverklaarbare en in dingen die ons verstand te boven gaan”, aldus Frederik Hautain en Hanne Dewachter. Hautain is overigens geen onbekende in de stripwereld want hij staat al vijftien jaar aan het hoofd Broken Frontier, een website over comics. Hautain is ook redacteur bij Stripgids. Graphic novel ‘De Walvis’ met tekeningen van Hanne Dewachter is zijn langspeeldebuut. Meer info: www.oogachtend.be