Beperkingen watergebruik blijven van kracht 14 augustus 2018

Ondanks de regenbuien blijven de beperkingen op het gebruik van water van kracht. "De regenval is voorlopig onvoldoende om de waterreserves aan te vullen. Daarom blijven de beperkingen op watergebruik nog de hele week van kracht in afwachting van de evaluatievergadering die vrijdag wordt georganiseerd", zegt waarnemend provinciegouverneur Kaat Boon.





Het huidige verbod omvat onder meer de beperking op het afspuiten van motorvoertuigen en het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met leidingwater.





Ook het sproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen is verboden. Besproeiing met niet-leidingwater (putwater of regenwater) mag enkel tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends omwille van verdamping tijdens de warmere daguren. Tot slot mag er geen water worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen. (BMK)





