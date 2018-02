Benefiet Rotary met Daan 23 februari 2018

02u32 0

Rotary Leuven organiseert op vrijdag 9 maart een benefietconcert in aula Pieter De Somer in Leuven. Het 26ste benefietconcert van Rotary Leuven wordt een gedurfde mix van toegankelijke klassieke muziek in combinatie met een optreden van artiest Daan. Op de setlist onder meer composities van Mozart en Haydn. De bekende 'Serenade for Strings' van Elgar vervolledigt het muzikale programma. Orkest Frascati Symphonic begeleidt de muzikale avond samen met dirigent Kris Stroobants die zelf afkomstig is uit Leuven. De presentatie is net zoals bij de vorige edities in handen van Fred Brouwers. Naar goede gewoonte is de opbrengst van het concert voor de werking van verdienstelijke sociale organisaties die actief zijn in de regio. Het gaat meer concreet onder meer om Uilenspiegel, Terbank en de Damiaanschool. Kaarten voor het concert kosten 36 euro en kunnen worden besteld via de website www.rotaryleuven.be/tickets (BMK)