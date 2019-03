Bende mensensmokkelaars opgerold na acties op parkings autosnelwegen: 41 transmigranten uit vrachtwagens gehaald, acht personen aangehouden Stefan Van de Weyer

21 maart 2019

14u04 2 Leuven De federale gerechtelijke politie van Leuven heeft dinsdagochtend een grootschalig actie gehouden waarbij een bende mensensmokkelaars is opgerold. De politie zette een actie op touw op de snelwegparkings van Heverlee, Heusden-Zolder en het Waalse Ciney. Dat meldt het parket. Acht verdachten werden gearresteerd toen ze op heterdaad betrapt werden bij het smokkelen van groepen transmigranten en tijdens de daaropvolgende huiszoekingen. Een negende verdachte werd tijdens een actie van een andere politiedienst gearresteerd.

De politie trof in totaal 41 transmigranten aan die verstopt zaten in vrachtwagens met als bestemming het Verenigd Koninkrijk. Elf van hen waren minderjarig. De transmigranten van voornamelijk Soedanese, Eritrese en Somalische nationaliteit werden aangehouden en toevertrouwd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze zouden tussen de 3.000 en 6.000 euro per persoon aan de smokkelaars betaald hebben.

Na de acties op de snelwegparkings volgden er vijf gelijktijdige huiszoekingen in Leuven, Schaarbeek, Ukkel en Anderlecht. Het ging om locaties die door de bende gebruikt werden om hun smokkelactiviteiten te organiseren.

Het onderzoek naar de mensensmokkelbende begon in oktober 2018. “De parking van de E40 in Heverlee werd zowat dagelijks bezocht door een bende die transmigranten hielp bij het selecteren van vrachtwagens om hun eindbestemming in het Verenigd Koninkrijk te bereiken”, zegt de politie.

Kraakpanden en Noordstation

De bende opereerde vanuit Brusselse kraakpanden en in het Brusselse Noordstation. Ze rekruteerde in Brussel transmigranten om ze via het openbaar vervoer naar de bewuste parkings te begeleiden. Andere leden van de bende breidden hun territorium uit naar parkings in het zuiden van het land, zoals Ciney en Aarlen.

De leden van de bende zijn van Soedanese en Eritrese herkomst. Een van de gearresteerden is een Belg van Soedanese afkomst die in Leuven woont. Ook in zijn woning werd een huiszoeking uitgevoerd. Hij wordt ervan verdacht geholpen te hebben bij de smokkelactiviteiten en het doorsluizen van criminele gelden naar Soedan.

Acht van de negen arrestanten werden dinsdag en woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Ze werden aangehouden. Het gaat om acht mannen tussen 18 en 39 jaar. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. De federale gerechtelijke politie van Leuven zet intussen haar onderzoek verder.