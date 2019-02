Bellende bestuurder blaast positief KAR

10 februari 2019

Een twintiger uit Koekelberg is zondagochtend omstreeks 5 uur door een politiepatrouille op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Leuven aan kant gezet. De man viel op omdat hij met zijn auto over de weg zwalpte. De bestuurder was aan het telefoneren en hij legde een positieve ademtest af. Voor de twee inbreuken kreeg hij een proces-verbaal. Hij moest zijn auto aan de kant laten staan.