Belle Perez en Kate Ryan op Leuvense Kerstmarkt Ketnet komt ook rechtstreekse uitzending maken op event Bart Mertens

21 november 2018

19u35 0 Leuven Ook op deze 31ste editie krijgt de Leuvense Kerstmarkt bekend volk over de vloer. Belle Perez bijt de spits af op de openingsdag maar ook Wim Soutaer, Kate Ryan en Paul Severs zullen op het podium het beste van zichzelf geven. “Als apotheose van de ‘Ketnet Koekenbak’ organiseert de populaire jongerenzender zelfs een rechtstreekse uitzending vanop de Leuvense Kerstmarkt”, zegt programmator Marc Pinte.

Op de openingsdag, woensdag 12 december, zorgt Belle Perez voor een exotische sfeer op de winterse kerstmarkt. Daarna is het de beurt aan onder meer Wim Soutaer. “Hij is geen onbekende voor de Leuvense Kerstmarkt en zal voor de nodige sfeer zorgen. Ook Kate Ryan zal met haar nieuwe project ‘Live & Acoustic’ de kerstmarkt aan het dansen krijgen. Ze gooit het over een andere boeg en laat Leuven als eerste proeven van een nieuw oeuvre met een eighties tintje. Paul Severs tekent na zijn afwezigheid vorig jaar opnieuw present. Dat wordt meezingen met zijn grote hits als ‘Zeg ‘ns meisje’. De kers op de taart? Dat is dit jaar de kerstspecial van Sasha & Davy. Maar ook de coverband Straffen Toebak en De Joarzangers zullen het beste van zichzelf geven. Sfeer verzekerd!”, laat programmator Marc Pinte optekenen.

Ketnet

Ook Ketnet komt dit jaar langs voor een rechtstreekse uitzending op dinsdag 18 december van 17 uur tot 19 uur. “De populaire jongerenzender wil hiermee alle kinderen bedanken voor hun massale inzet voor de Warmste Week. Een echte afsluiter van de ‘Ketnet Koekenbak’ dus. Alle Ketnetters zijn welkom”, besluit organisator Dirk Pinte. Meer info: www.leuvensekerstmarkt.com

Het volledige programma:

Woensdag 12/12: Belle Perez

Donderdag 13/12: Wim Soutaer

Vrijdag 14/12: Kate Ryan, “Live & Acoustic”

Zaterdag 15/12: Les Tousred

Zondag 16/12: De Joarzangers (17u30)

Dinsdag 18/12: Ketnet (17u-19u)

Woensdag 19/12: Danserie (18u-19u)

Donderdag 20/12: Paul Severs

Vrijdag 21/12: Straffen Toebak

Zaterdag 22/12: Sasha & Davy

Zondag 23/12: Danserie (16u-17u)