Belastingcontrole op de baan levert 12.000 euro op 26 februari 2018

De lokale politie en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) hebben afgelopen weekend samen een wegcontrole op poten gezet in Leuven.





De medewerkers van de VLABEL gingen actief op zoek naar bestuurders die hun verkeersbelasting nog niet betaald hadden. Dat leverde uiteindelijk 11.996,93 euro op. Ook de verkeerspolitie stelde heel wat inbreuken vast op een totaal van 46 gecontroleerde voertuigen. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af, wat wil zeggen dat hij onder invloed van drugs op de baan was. Voorts werd ook een motorfiets in beslag genomen. De bestuurder had geen rijbewijs en het voertuig was niet ingeschreven, noch verzekerd. Vijf anderen droegen hun veiligheidsgordel niet en nog eens twee bestuurders belden achter het stuur. Tot slot stelde de politie ook een reeks kleinere inbreuken vast, gaande van defecte koplampen tot het onbreken van een geldig verzekeringsbewijs.





