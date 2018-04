Belangrijk deel historische stadsomwalling in ere hersteld 21 april 2018

Een belangrijk deel van de 12e eeuwse stadsomwalling van Leuven - op de Hertogensite, één van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingen in de regio - zal opnieuw in zijn oude staat hersteld worden. Dat kondigt vastgoedontwikkelaar Resiterra, samen met schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies, aan naar aanleiding van Erfgoeddag, aanstaande zondag. Het gaat om een historisch stuk muur van zo'n 40 meter lang, dat al decennialang verscholen zit tussen oude, leegstaande gebouwen. Om de restauratie nauwgezet te kunnen uitvoeren, werd recent een bouwhistorisch onderzoek gevoerd. De restanten van de allereerste stadsomwalling rond het centrum van Leuven waren in de 12e eeuw de eerste verdedigingslinie tegen ongewenste indringers."Achter de gebouwen en artefacten op de Hertogensite schuilt behoorlijk wat geschiedenis. De ambitie is om 90 procent van al het historisch erfgoed te integreren op de site die ruim 6,5 hectare groot is. Dat is ook de reden waarom we de veertig meter lange stadsomwalling willen aanpakken. Wie de voorbije decennia niet wist dat dit een historisch restant is, liep er gewoon aan voorbij. Dat mag straks niet meer gebeuren", weet Erik Van Hoof, CEO van ontwikkelaar Resiterra. (ADPW)