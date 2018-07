Bejaarde man kritiek na aanrijding 02 juli 2018

Op de Wijgmaalsesteenweg in Leuven is vrijdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd, waarbij een 87-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakte. Het slachtoffer uit Kessel-Lo wilde ter hoogte van de oversteekplaats aan de Armand Meyswijk de rijbaan te voet over, toen hij door een 21-jarige automobiliste uit Herent aangereden werd. De tachtiger kwam zwaar ten val en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het inmiddels met hem gesteld is, is niet duidelijk. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





(SPK)