Bejaarde fietser komt ten val 24 april 2018

Aan de sporthal in de Dijkstraat in Wespelaar is zaterdag omstreeks 15.30 uur een 79-jarige Leuvenaar ten val gekomen met zijn fiets. Het ongeval gebeurde toen een automobiliste richting sporthal wilde afslaan. Tijdens dat manoeuvre raakte hij de bejaarde fietser. Die kwam ten val en liep kneuzingen en schaafwonden op. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door de automobiliste, die zelf verpleegkundige is. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht worden. (ADPW)