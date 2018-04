Beerhive lanceert digitaal platform voor bierliefhebbers 24 april 2018

02u59 0 Leuven Met drie grote bierfestivals in april kroont Leuven zich tot dé bierhoofdstad van België. Een prima moment voor de Leuvense start-up Beerhive om haar gloednieuw digitaal platform voor bierliefhebbers te lanceren.

Beerhive maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatieve ideeën en schaalbare businessmodellen ondersteunt. Het is een digitaal platform waarop een community van bierliefhebbers wereldwijd zijn kennis over bieren deelt en samen bouwt aan een digitale biergids. Bierliefhebbers kunnen via de mobiele app op een intuïtieve manier een bierprofiel aanmaken. Aan de hand van 120 smaak- en aromaparameters zijn ze in staat bieren te beoordelen en hun kennis te delen met andere bierliefhebbers. Door de verschillende bierprofielen en data slim te combineren, komt Beerhive tot een objectieve profilering van alle mogelijke bieren ter wereld. Iedereen - ook leken - kunnen op die manier eenvoudig bieren zoeken op hun karakteristieken en nieuwe bieren ontdekken. "Nooit eerder had de bierconsument zoveel keuze", zegt Jan Paesen, zytholoog en oprichter van Beerhive. "Zelfs als ervaren bierliefhebber loop je in dit enorme aanbod verloren. Waar andere apps zich enkel focussen op het geven van beoordelingen, gaan wij een stap verder en bieden we bierliefhebbers een deskundige tool om nieuwe bieren te leren kennen op basis van objectieve kenmerken."





(ADPW)