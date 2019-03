Beenhouwer Erwin Mertens laat weer van zich spreken: aanschouw de ‘Pink Pig Porsche’… Bart Mertens

28 maart 2019

19u30 0 Leuven Erwin Mertens van beenhouwerij De Kapblok zit nooit verlegen om een stunt. Van gratis gehakt in ruil voor een mop tot ludieke acties voor het goede doel… Voor de verandering combineert Mertens deze keer zijn hobby met zijn werk: de Pink Pig Porsche!



De meermaals bekroonde beenhouwer Erwin Mertens van De Kapblok op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo zet zich alweer in de kijker. Of beter gezegd: hij rijdt zich in de kijker want voor zijn nieuwste stunt heeft Mertens een leuke combinatie gemaakt tussen zijn hobby en zijn werk. Erwin Mertens is immers liefhebber van automerk Porsche en dan vooral van oldtimers. En wat doe je als je nog een oude Porsche hebt staan die toe is aan nieuw likje verf? Je laat die Porsche ‘wrappen’ in een origineel kleurtje/ontwerp bij de lokale specialist Stand By. Aanschouw de Pink Pig Porsche 911 van ‘team Erwin Mertens’…Nog dit: de sportwagen is een verwijzing naar de Pink Pig Porsche 911 die ooit de 24 uren van Le Mans won op onnavolgbare wijze.